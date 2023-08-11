Россельхознадзором пресечен оборот 225 тысяч тонн омского зерна в сопровождении недостоверных деклараций

В первой декаде августа 2023 года Управлением Россельхознадзора по Омской области при проведении мониторинга безопасности зерна установлено 5 фактов недостоверного декларирования.

Хозяйствующие субъекты (ИП ГКФХ Барановский А.Ю., ИП ГКФХ Пискун В.А., ИП ГКФХ Долинин Е.А., ИП ГКФХ Шаля С.И., ИП ГКФХ Красноперов И.Н.) выпустили в обращение более 3,6 тыс. тонн зерна. При этом продукция сопровождалась декларациями, не подтверждающими её соответствие требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Партии пшеницы и льна урожая 2022 года не исследовались на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, также в документах отсутствовала информация о названии продукции, годе урожая, цели использования.

Для пресечения дальнейшего обращения партий зерна хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и выданы решения о признании недействительными деклараций о соответствии безопасности продукции.

Всего за 2023 год на территории Омской области установлено 105 фактов недостоверного декларирования более 225 тыс. тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2022 года.