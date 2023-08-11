В Омске на маршруте № 78А начнут работать 15 автобусов большого класса

Фото: admomsk.ru

На маршрут № 78А запустят 15 автобусов большого класса. Ранее ходившие по маршруту автобусы среднего класса перенаправят на работу по маршруту №46А. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Подобная мера должна улучшить транспортное сообщения для омичей, проживающих на Левобережье и в микрорайоне «Амурский-2».

— Учитывая многочисленные обращения омичей, департаментом транспорта по моему поручению начиная с сегодня организована работа 15 автобусов большого класса по маршруту № 78А («Пос. Солнечный — Биофабрика»). Высвободившийся подвижной состав — автобусы среднего класса ПАЗ — будут работать на маршруте № 46А («СНТ «Заря-2» — Ул. Облепиховая») в количестве 11 единиц», — рассказал Шелест.

Глава города отметил, что для улучшения провозной способности ПАЗы продолжат работать на маршрутах № 78 (4 единицы) и № 46 (2 единицы).

Добавим, как отмечает телеграм-канал «Комнатный урбанист», автобусы малого класса («Луидоры») полностью уйдут с 46-го маршрута.

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