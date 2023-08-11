Хоценко вручил награды лучшим представителям строительной отрасли Омской области

Фото: omskportal.ru

В канун профессионального праздника врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поблагодарил омских строителей за добросовестный труд, профессионализм и преданность делу. Лучшим работникам отрасли были вручены заслуженные награды — благодарности Министерства строительства и ЖКХ РФ, почетные грамоты и благодарственные письма правительства Омской области, мэрии Омска, медали «200 лет Омской области».

— Когда-то было сложнее, когда-то легче, а вы продолжаете строить. Дома, детские сады, школы, больницы и спортивные сооружения — все это создается руками наших строителей», - сказал глава региона, — обратился к строителя Хоценко.

Глава региона отметил, что в 2022 году в Омской области были введены в эксплуатацию 670 тысяч кв. м. жилья, а в 2023 году планируется сдать более 700 тысяч кв. м. И это только жилье. За прошлый год в области сдали ряд объектов социальной инфраструктуры, в частности, 4 детсада. А в этом году должно быть завершено строительство 4 общеобразовательных школ, 48 врачебных амбулаторий и ФАПов.

По его Виталия Хоценко, омская строительная школа всегда славилась, в регионе есть профильные вузы и колледжи.

— Есть хорошие строители, есть хорошая школа, хорошие традиции. Уверен, что у нас все будет получаться, — сказал Хоценко.

Отметим, сформированный промышленный потенциал по производству стройматериалов в Омской области позволяет вводить в эксплуатацию свыше 1 миллиона кв.м. жилья, а также объекты социальной сферы и производственного назначения.

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