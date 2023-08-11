В Омске усилят несущие конструкции четырех пятиэтажек 335-й серии в Нефтяниках

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

В Омске проведут работы по усилению несущих конструкций многоквартирных домов. На эти цели по программе капитального ремонта из регионального бюджета выделены 39,2 млн рублей.

Правительство Омской области выделило 11,5 млн рублей на укрепление несущих конструкций дома №36 Б по улице Нефтезаводской. Еще 27,6 млн рублей были направлены по распоряжению врио губернатора Виталия Хоценко на проведение работ по усилению несущих конструкций трех дома — № 13 по улице Нефтезаводской, № 91 по улице 50 лет Профсоюзов, № 91 Б по улице 50 лет Профсоюзов.

— Правительство Омской области выделило средства на усиление несущих конструкций многоквартирных домов 335-й серии, расположенных городке Нефтяников в Омске. Дома в рамках капитального ремонта требуют усиления несущих конструкций - это фасадная часть зданий. Ранее были приняты решения совместно с Администрацией города Омска разработать отдельную программу капитального ремонта по усилению несущих конструкций домов такой серии, — прокомментировал глава министерства энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

Отметим, часть домов 335-й серии в Омске находятся в плачевном состоянии. Так, в прошлом году обрушилась стена дома N° 53 по улице 20-го Партсъезда. Еще одну пятиэтажку - дом N° 85 по улице 50 лет Профсоюзов - признали аварийной и приняли решение расселить до конца

2024 года.

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