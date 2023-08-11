Патрушев и Хоценко посетили фермерское хозяйство «Кныш» в Омской области

Фото: omskportal.ru

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и врио губернатора Виталий Хоценко посетили омской крестьянско-фермерское хозяйства «Кныш». Продукцию предприятия поставляют не только в торговые сети Омской области, но и в других регионов — Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей.

На предприятии применяют самые современные технологии для выращивания и переработки картофеля и моркови. Только за 2022 год объем произоводства на КФХ «Кныш» картофеля составил 20,2 тыс. тонн, а моркови — 5,7 тыс. тонн.

На предприятии используют самые современные технологии для выращивания и переработки картофеля и моркови. Общая посевная площадь составляет 432,2 га, из них 377,2 га – картофель и 55 га – морковь. Всего за прошлый год объем производства картофеля составил 20,2 тыс. тонн и моркови 5,7 тыс. тонн.

КФХ «Кныш» активно реализует инвестиционные проект. Так, уже было построено овощехранилище, которое позволяет хранить единовременно до 11,5 тыс. тонн картофеля и овощей. По проекту, рассчитанному на 7 лет, общая мощность хранения должна составить 20 тыс. тонн.

Кроме того, на предприятия были реализованы 7 проектов по строительству оросительных систем на площади 733,88 гектара, в частности, в 2023 году улучшено плодородие на 140 га мелиорируемых земель.

В ходе визита на КФХ «Кныш» Дмитрий Патрушев и Виталий Хоценко приняли решение совместно с предприятием отработать при поддержке Министерства сельского хозяйства России возможность использования российских сортов картофеля и моркови.

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