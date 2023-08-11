Врио губернатора Хоценко сегодня посетит Тюкалинский район Омской области

Фото: «Архив КП».

Сегодня, 11 августа, врио губернатора Виталий Хоценко с командой правительства Омской области посетит Тюкалинский район.

В ходе рабочей поездки глава регион традиционно встретится с местными жителями и, вероятно, пообщается с семьями участников СВО.

— С 9 до 11 часов команда областного правительства будет вести прием граждан в администрации города. А в 15:00 приглашаю всех, у кого есть вопросы и предложения по развитию района и области, в Тюкалинскую детскую школу искусств по адресу: Тюкалинск, ул. Ленина, 26, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Напомним, во вторник, 8 августа, Виталий Хоценко посетил Октябрьский округ Омск. В ходе рабочей поездки врио губернатора проинспектировал промышленные предприятия и провел встречу с местными жителями.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru