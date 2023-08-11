«Пора покупать противогаз»: в Омске который день подряд объявляют режим «черного неба»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в полночь сегодня, 11 августа, в очередной раз объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Действовать так называемый режим «черного неба» будут до утра.

— С 00:00 до 10:00 часов 11 августа на территории Омска и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности, — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Отметим, режим «черного неба» в Омске объявляли прошлой ночью. Он также наблюдался на территории города до утра.

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