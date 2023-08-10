В двух округах Омска обнаружены выбросы хлорида водорода

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 августа в Омске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода более чем в 2 раза. Об этом сегодня уведомили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в Советском округе содержание токсичного вещества превысило ПДК в 2,7 раза. В Октябрьском округе превышение оказалось чуть меньше – в 2,1 раза.

Также в профильном региональном ведомстве сообщили, что в ночь с 10 на 11 августа с 00:00 до 10:00 для промышленных предприятий города объявлен режим НМУ. Причиной послужило плохое рассеивание вредных выбросов из-за слабого ветра.

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