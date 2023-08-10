В Омской области директора лесхоза оштрафовали на 30 тысяч рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Горьковского района во время проверки выявила нарушения лесного законодательства. Так, в январе 2022 года между САУ «Горьковский лесхоз» и ГУЛХ Омской области был заключен договор купли-продажи лесных насаждений, по которому хранение и вывоз древесины должны производиться до 1 апреля 2023 г.

Однако работники лесхоза не делали весеннюю доочистку на местах рубок, а порубочные остатки складировали возле деревьев. Кроме того, было зафиксировано нарушение пожарной безопасности: древесина была вывезена не полностью.

В результате проверки руководителя САО «Горьковский лесхоз» привлекли к административной ответственности. Директор заплатил штраф в размере 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Соответствующие меры приняты, нарушения устранены.