Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 11:47

В Омске, на Левобережье, продают торговый комплекс за 100 миллионов рублей

Аукцион пройдет в середине сентября
Елена УРМАНОВА

Фото: Даниил ОПАРИН

Двухэтажное здание по адресу ул. Крупской, 6, корпус 2 хотят продать за 90 миллионов рублей. Аукцион запланирован на середину сентября.

Помещение общей площадью около 2 тыс.кв.м предлагается использовать под торговый центр, офисные помещения, гостиницу. Подойдет помещение также для медучреждения или общепита.

Правда, потенциальному покупателю придется также выкупить участок земли, на котором находится здание. Площадь участка составляет 2,5 тыс.кв.м. Земля обойдется будущему владельцу еще в 10 миллионов рублей.