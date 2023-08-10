В Омске, на Левобережье, продают торговый комплекс за 100 миллионов рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Двухэтажное здание по адресу ул. Крупской, 6, корпус 2 хотят продать за 90 миллионов рублей. Аукцион запланирован на середину сентября.

Помещение общей площадью около 2 тыс.кв.м предлагается использовать под торговый центр, офисные помещения, гостиницу. Подойдет помещение также для медучреждения или общепита.

Правда, потенциальному покупателю придется также выкупить участок земли, на котором находится здание. Площадь участка составляет 2,5 тыс.кв.м. Земля обойдется будущему владельцу еще в 10 миллионов рублей.