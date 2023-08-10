Роспотребнадзор обнаружил паразитов в воде и песке на пляжах Омска

Фото: Оксана ЗУЙКО

В воде и песке на пляжах Омска обнаружил паразитов Роспотребнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Так, исследования проводились на территориях «Центральный I», «Центральный II», «Советский», «Кировский», «Первомайский». Было исследовано 40 проб воды.

Так, нормальным микробиологическим показателям на группу кишечной палочки не соответствуют 16 проб. По санитарно-химическим показателям - железо – 50 проб. По паразитологическим показателям – 5 проб.

Из 10 проб песка в четырех были обнаружены паразиты (яйца Toxocara spp.). Из положительного – вода в питьевых фонтанчиках оказалась пригодной для употребления.

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