В июле омичей травили вредными выбросами всего два раза

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего два раза вредными выбросами травили омичей. Об этом сообщили в Обь-Иртышском метеобюро.

Если быть точнее, в прошлом месяце было зафиксировано два случая превышения сероводорода в воздухе. А вот режим неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в воздухе объявляли 12 раз.

– В июле 2023 года отбор проб атмосферного воздуха в Омске осуществлялся ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на 9 стационарных постах (Центральный округ – посты 2 и 9, Советский – посты 5 и 26, Октябрьский – посты 7 и 28, Ленинский – пост 27, Кировский – посты 1 и 29), – в управлении.

К слову, в целом по городу наблюдался «повышенный» уровень загрязнения. Да и водоемах региона также было обнаружено превышение ПДК магния, сульфатов, трудно- и легкоокисляемых органических веществ, азота амонийного, соединений железа, меди и марганца.

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