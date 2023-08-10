ООО «Дороги Урала» нанесет разметку на омские улицы за 41,1 млн рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ
За 41,1 млн рублей разметку на омские улицы нанесет ООО «Дороги Урала». Подведены итоги электронного аукциона.
Важно отметить, что компания в ходе торгов снизила начальную максимальную стоимость на 25,6 млн рублей. Теперь она должна выполнить работы на пересечениях главных магистралей в Центральном и Октябрьском округах, Иртышской набережной, Соборной площади, площади Победы, Фрунзенском мосту, развязке у Ленинградского моста и подходе к Ленинградскому мосту, ведущей из аэропорта улица Транссибирская.
К слову, победитель торгов был зарегистрирован в 2017 году в селе Патруши Свердловской области. Учредителями в равных долях являются Анна Золотова и Евгений Лобанов.
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