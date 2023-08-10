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НовостиОбщество10 августа 2023 8:06

В Омске продают торговый центр с работающим детским садом

Здание располагается недалеко от «G-Drive Арены»
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Торговый центр с работающим детским садом продают на Левобережье Омска. Об этом сообщает НГС55.

Отмечается, что здание, расположенное на улице Крупской, 6, корпус 2, принадлежит Наталье Ровинской. На двух этажах работает частный детский сад «Сказка». В целом, большая часть здания сдана в аренду.

Стоимость здания оценивается в 90 млн рублей. Плюс еще 10 миллионов за выкуп земельного участка.

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