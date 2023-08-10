ИП Масленников из Москаленок займется сносом самостроев в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сносом самостроев в Омске займется ИП Масленников из Москаленок. Накануне подвели итоги электронного аукциона.

Контракту с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства заключил Николай Масленников, который упал в цене с 2,2 млн рублей до 1,3 млн. Теперь подрядчик должен ликвидировать несколько хозяйственных построек, расположенных в районе дома №61 по улице 1-й Шинной в Октябрьском округе.

На выполнение работ компании отводится 30 дней.

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