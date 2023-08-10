Волонтёры «Росводоканал Омск» стали полуфиналистами международной премии «#МЫВМЕСТЕ»

Защищать проект «Сад Сибири» на окружном форуме добровольцев волонтёры омского водоканала отправятся в Хабаровск. Мероприятие пройдёт с 19 по 22 октября.

Ранее стали известны победители регионального этапа конкурса. Проект волонтёров «Росводоканал Омск» занял первое место в номинации «Ответственный бизнес».

«На региональном этапе Международной премии «#МЫВМЕСТЕ» эксперты конкурса оценивали паспорт нашего проекта и видеовизитку в заочной форме. Теперь презентация пройдёт очно на федеральном уровне. В Хабаровске состоится обучение, которое позволит доработать наш проект и защитить его перед экспертной комиссией», - рассказала менеджер по внутренним коммуникациям «Росводоканал Омск» Алия Русанова.

В конце сентября победителей регионального этапа наградят в Законодательном собрании Омской области.

Отметим, что конкурсом предусмотрено народное голосование и очный финал, который состоится в Москве на Международной выставке-форуме «Россия».