Инициативные омичи разрабатывают проекты детских площадок и спортивных комплексов

Фото: пресс-служба администрации города Омска
Проекты детских площадок и спортивных комплексов разрабатывают инициативные омичи.
В общественную приемную обратилась старшая по дому № 66 на улице Масленникова Галина Астахова. Она пожаловалась, что в ее дворе уже обветшавшие карусели и детские снаряжения не привлекают детей, более того – они опасны.
- Дому уже тридцать один год. Изначально в плане была детская площадка. У нас под нее отведена территория примерно в 500 метров. Но она полупустая. Сейчас там стоят две старые качели и два грибка, и больше ничего. А рядом еще четыре многоэтажных дома. У них вообще нет детской площадки. И все ребятишки, а их очень много, каждый вечер собираются в нашем дворе, — рассказала женщина.
Омичке дали рекомендации о том, как реализовать проект в жизнь. С председателем КТОС «Парковый» женщина проведет первое собрание жильцов и начнет собирать подписи в поддержку проекта.
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