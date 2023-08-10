Инициативные омичи разрабатывают проекты детских площадок и спортивных комплексов

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Проекты детских площадок и спортивных комплексов разрабатывают инициативные омичи.

В общественную приемную обратилась старшая по дому № 66 на улице Масленникова Галина Астахова. Она пожаловалась, что в ее дворе уже обветшавшие карусели и детские снаряжения не привлекают детей, более того – они опасны.

- Дому уже тридцать один год. Изначально в плане была детская площадка. У нас под нее отведена территория примерно в 500 метров. Но она полупустая. Сейчас там стоят две старые качели и два грибка, и больше ничего. А рядом еще четыре многоэтажных дома. У них вообще нет детской площадки. И все ребятишки, а их очень много, каждый вечер собираются в нашем дворе, — рассказала женщина.

Омичке дали рекомендации о том, как реализовать проект в жизнь. С председателем КТОС «Парковый» женщина проведет первое собрание жильцов и начнет собирать подписи в поддержку проекта.

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