Зампред Валерий Бойко перестал курировать минсельхоз Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Курировать минсельхоз Омской области перестал зампред правительства Валерий Бойко. Соответствующий указ о распределении полномочий подписал глава региона Виталий Хоценко.

Обязанности Бойко перешли первому заместителю Дмитрию Ушакову. Теперь он курирует областную комиссию по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей и рабочую группу по реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация аэропорта «Омск — Федоровка».

Министру строительства Динару Курманову добавилось курирование рабочей группы по вопросам комплексного развития внутреннего водного транспорта.

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