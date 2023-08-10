Слесарь омского трамвайного депо, участвующий в СВО, был награжден медалью «За отвагу»

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал о слесаре трамвайного депо МП «Электрический транспорт» Евгении Завалине, который был награжден медалью «За отвагу» за героизм и мужество, проявленные в ходе СВО.

— Евгений и его сослуживцы вывезли из окружения противника 13 человек, в том числе одного раненого, которые трое суток находились под обстрелом неонацистов без воды и еды. Сегодня парни продолжают отстаивать интересы России в рамках СВО. От всего сердца желаю каждому из них солдатской удачи, здоровья и скорого возвращения к своим семьям», — поделился градоначальник.

Примечательно, Евгений Завалин в числе первых отправился защищать территории новых регионов вместе со своими коллегами, среди которых как водители троллейбусов, так и ремонтники и электрики.

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