Омский энергетик покорил Эльбрус

Инженер тепловой инспекции Омск РТС Максим Шмаков начал путешествовать чуть больше года назад. Всё началось с поездки в Шерегеш, где он впервые увидел высокие горы все в снегу, которые его сразу покорили. Впечатление было настолько сильным, что уже через три месяца он отправился в автомобильный тур по горному Алтаю.

Поиск следующего горного склона не заставил себя долго ждать. Отзывы в интернете любителей зимних видов спорта определили следующую вершину - гору Эльбрус. Недолго думая, Максим с друзьями собрались на покорение одной из величайших вершин мира. Поиск тура и организации, которая занимается восхождениями на Эльбрус, заняла совсем немного времени.

Подготовка к восхождению – мероприятие серьёзное и требующее подготовки. Пришлось ознакомиться с большой теоретической базой, дополнительно изучить вопрос возможных физических нагрузок, навыков альпинизма, медицины в горах. Также необходимо было пройти практический курс по использованию ледовых инструментов и оборудования, техники перемещения в связках, хождению траверсом, отработать падение на склоне, организацию станций и мест страховки. Ознакомившись с теорией и практикой, друзья пришли к выводу, что надо иметь выносливость «полумарафонца» - бегать 21 км без остановки.

Начинающие альпинисты с нетерпением ждали дату начала тура. Со всем необходимым снаряжением Максим с друзьями добрались до села Тегенекли (Приэльбрусье), где высота над уровнем моря 1850 м. В первый день альпинистов расселили, гиды проверили снаряжение и все вместе совершили пешую прогулку по окрестности без набора высоты. Второй день был шестичасовой акклиматизационный выход и подъём на высоту 2100 м над уровнем моря. На третий день друзья поднялись на гору Чегет с набором высоты до 3100 м. Следующие два дня альпинисты всё ближе подходили к горе Эльбрус, поднялись на высоту около 4000 м и заночевали. Максим говорит, что на такой высоте очень плохо спал, это связано с акклиматизацией организма к новым условиям. Шестой день друзья вышли на высоту 4700 мдо «Скалы Пастухова». И, наконец, в ночь седьмого дня пешая группа при благоприятных погодных условиях идёт на штурм! «Ориентировочно мы потратили 12 часов на восхождение, — говорит Максим Шмаков, — это было тяжело, всю ночь идти в гору во всём снаряжении, недостаток кислорода, долго не можешь надышаться, из-за акклиматизации питание очень ограниченно. После всех этих испытаний мы с друзьями оказались на вершине. Это было неописуемое чувство гордости и внутреннего удовлетворения, ведь энергетикам любые задачи и высоты по силам!»