В Омске продолжаются плановые гидравлические испытания

С 09:00 до 17:00 14.08.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, 22 Апреля, 19 Партсъезда, Энергетиков, 50 лет Профсоюзов.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.