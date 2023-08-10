Победители кадрового конкурса в Омской области получат по 1 миллиону рублей на обучение

Фото: Омскпортал.

В Омской области продолжается работа над кадровым конкурсом. Как ранее сообщал глава Омского региона Виталий Хоценко, в регионе — ощутимый дефицит управленцев в разных сферах, а в некоторых органах власти он достигает 20%, несмотря на то что кадровая работа ведется, и людей ищут на должности руководителей и специалистов. В связи с этим приток специалистов решили увеличить в разу за счет конкурсного набора.

— Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые небезразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России. Очень надеемся, что нам удастся найти людей. Потому что самый главный успех — это человек, которого ты найдешь, правильно определишь позицию, чтобы она совмещалась с его внутренним состоянием, желанием работать! – отметил Виталий Хоценко.

Голосование за название этого конкурса будет открытым для всех желающих. Принять участие в отборе смогут граждане России в возрасте от 25 до 55 лет с высшим образованием не ниже уровня специалитета, опыт управления не менее 2 лет либо опыт работы по профессии, требующей высшего образования, не менее 3 лет.

Главное, для участия в конкурсе необходимо иметь связь с регионом: родиться, учиться, работать или проживать на территории региона в настоящее время или не менее 3 лет в прошлом. Победители конкурса будут включены в резерв управленческих кадров Омской области, получат грант на миллион рублей для обучения по управленческой тематике и право на участие в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя». Из финалистов конкурса будет сформирован экспертный клуб под руководством врио губернатора Омской области.

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