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НовостиОбщество10 августа 2023 5:23

Мэрия Омска проведет служебную проверку из-за могильных плит на особняке XX века

Ранее внимание на могильные плиты на парапете лестницы памятника архитектуры обратило одно омское СМИ
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омская мэрия пообещала провести служебную проверку после информации о том, парапет лестницы у входа в историческое здание, занимаемое БУ «Комбинат специальных услуг», «украшают» могильные плиты. Раннее на столь странный способ ремонта элемента разрушающегося здания обратило внимание РИА «Омск-информ».

— По фактам, изложенным в информационном сообщении, будет проведена служебная проверка. Комбинату спецуслуг поручено привести лестничный марш в удовлетворительное состояние. Стоит отметить, что комбинатом разработан план ремонтно-реставрационных работ здания, запрошена ценовая информация в специализированных организациях, имеющих лицензию на работу с объектами историко-культурного наследия, — говорится в комментарии мэрии.

План реставрации здания, о котором упоминает мэрия, был разработан 10 лет назад, но так и не был реализован. Об этом факте сообщало и издание.

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