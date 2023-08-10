Жители Омской области в среднем рассчитывают на зарплату в 44 тыс. рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Аналитика портала поиска вакансий hh.ru подвели итоги июля на омском рынке труда и выяснили, как меняются зарплатные ожидания соискателей, а также готовы ли они уступить в зарплате, ради сохранения работы или трудоустройства на новом месте.

Как следует из результатов исследования, средняя ожидаемая зарплата в Омской области составила 44 129 рублей. По сравнению с июлем 2022 года она выросла на 4 083 рубля.

На самые большие зарплаты рассчитывают специалисты по стратегиям, инвестициям и консалтингу (90,3 тыс. рублей), соискатели из сферы высшего и среднего менеджмента (89,3 тыс.рублей) и строители (80,6 тыс. рублей). Самые скромные зарплатные ожидания оказались ожидания у работников розничной торговли (34,7 тыс. рублей), специалистов из сферы развлечений и медиа (35,1 тыс. рублей), а также у соискателей из ресторанно-гостиничного направления (35,2 тыс.руб.).

40% соискателей из Омско не готовы пойти на уступки в зарплате ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новом месте. Готовых к этому оказалось чуть больше — 43%.

Аналитики отмечают, что меньше всех готовы к снижению зарплаты специалисты из автобизнеса, административный персонал, специалисты из сферы безопасности и представители высшего менеджмента.

Чаще других скорректировать свои зарплатные ожидания, чтобы сохранить имеющую работу или получить новую, готовы IТ-специалисты. Половина опрошенных айтишников (51%) заявили о готовности к уступкам в зарплате.

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