В Омске на «Зеленом острове» 13 августа пройдет фестиваль скандинавской ходьбы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске 13 августа в парке «Зеленый остров» пройдет фестиваль скандинавской ходьбы. Спортивное мероприятия приурочено ко Дню физкультурника, который отмечает каждую вторую субботу августа. В этом году праздник выпал на 12 августа.

К участию приглашают всех любителей здорового образа жизни, желающих позитивно и с пользой провести выходной день.

– Скандинавская ходьба – один из самых доступных, безопасных и эффективных видов спорта для того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, – подчеркнул министр спорта региона Дмитрий Крикорьянц. – В процессе передвижения с палками задействуется практически вся мышечная система, что способствует укреплению организма и, в частности, суставов и позвоночника. Такие физические нагрузки полезны для людей всех возрастов, чтобы дольше сохранить здоровье! А подобные фестивали, которые мы уже не первый год проводим, помогают приобщиться к этому виду активности все большему числу омичей, что способствует выполнению задач регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Регистрация участников начнется в 10:00. Перед стартом для всех желающих проведут мастер-класс, на котором их ознакомят с правильной техникой скандинавской ходьбы.

Покорять дистанции участники отправятся в 11:00. В этом году их будет две — 3 и 5 километров. Первая — массовая, на которую выйдут те, кто посетил мастер-класс. Вторая предназначена для более подготовленных.

После финиша пройдет розыгрыш призов, в котором могут принять участие все, кто прошел регистрацию и получил купон.

Напомним, в Омске в День физкультурника, 12 августа, состоится открытие Аллеи олимпийских чемпионов, расположенной на улице Думской.

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