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НовостиОбщество10 августа 2023 1:40

Хоккеисты «Авангарда» приглашают омичей принять участие в субботнике 12 августа

Омичей, желающих принять участие в уборке, ждут в субботу у «G-Drive Арены»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккеисты «Авангарда» приглашают горожан принять участие в субботнике, который пройдет в Омске 12 августа в рамках всероссийской экологической акции «Особенности национальной уборки», проводимой фондом «КОМПАС» при поддержке проекта «Чистая страна».

Омичей, желающих принять участие в уборке города, ждут в 14:30 12 августа на стоянке напротив «G-Drive Арены».

Отметим, всероссийская экологическая акция «Особенности национальной уборки» проводится в различных городах страны с апреля 2023 года.

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