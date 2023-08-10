Выставку «Флора-2023» в Омске за пять дней посетили 650 тысяч человек

Фото: Лариса ЛОСКУТОВА

Выставку зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2023» под открытым небом в течение пяти дней ее работы посетили около 650 тысяч омичей.

Сейчас в Воскресенском и Выставочном скверах флористы и агрономы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» разбирают цветочные композиции, созданные к выставке. Большинство экспонатов обретут вторую жизнь: большинство экспонатов украсят учреждения образования и культуры.

— Фигура «Девушка-театр» и багетные рамы с цветами будут доставлены в театр-студию им. Любови Ермолаевой, фотозона «Сердца» — в КДЦ «Иртыш», конструкцию «Книга знаний» установят в общеобразовательной школе № 144, — рассказали в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации горожанам напомнили, что они могут оставить свое мнение о прошедшей «Флоре», приняв участие в тематическом опросе, который запущен на портале «Госуслуги».

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