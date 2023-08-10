Была в гостях: в Омске 7-летнюю девочку обнаружили в двух переулках от места пропажи

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске полицейские спустя пару нашли девочку, пропавшую в среду 7-летнюю Полину К.

Маленькую омичку обнаружили недалеко от места пропажи — в районе 3-го Крымского переулка. С ее слов, все время, что ее искали, она находилась в гостях у знакомой.

— Противоправных действий в отношении разыскиваемой девочки не совершено. Она передана родителям, профилактическая работа с семьей будет продолжена, — отметили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Противоправных действий в отношении разыскиваемой девочки не совершено. Она передана родителям, профилактическая работа с семьей будет продолжена.

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