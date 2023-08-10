«Запах тухлых яиц в воздухе витал»: жителей двух округов Омска вновь «травили» сероводородом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске во вторник, 8 августа, зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода почти в 2 раза в Центральном и Советском округе.

— 8 августа 2023 года содержание сероводорода составило 1,1 ПДК в Центральном административном округе и 1,9 ПДК в Советском административном округе, — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сероводород представляет собой бесцветный газ. Его запах напоминает тот, что исходит от тухлых яиц. При вдыхании значительной концентрации может привести к судорогам, коме, отеку легких и даже летальному исходу. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием этого газа может привести к головным болям и тошноте.

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа на территории Советского округа передвижная эколаборатория зафиксировала, что содержание сероводорода в воздухе превысило норму в 7 раз.

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