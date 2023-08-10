«Говорит, что его зовут Абдурахман»: в Омске обнаружили пожилого мужчину, который ничего не помнит, кроме своего имени

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омске накануне обнаружили неизвестного пожилого мужчину. Он утверждает, что ничего не помнит, и говорит, что его зовут Абдурахман.

— Обратите внимание на фото, может узнаете своего родственника, друга или соседа.

Если у Вас есть информация о данном мужчине, просим позвонить на телефоны нашей горячей линии или в полицию, — говорится в посте в сообществе поисково-спасательного отряда «ДоброСпасОмск» во «ВКонтакте».

Всех, кто обладает какой-либо информации о найденном мужчине, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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