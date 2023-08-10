Улицы в центре Омска с 11 до 13 августа перекроют из проведения «ШтормFEST»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Омске с 11 до 13 августа из-за проведения фестиваля здорового образа жизни «ШтормFEST» перекроют ряд улиц.

С 00:00 11 августа до 15:00 13 августа для движения всех видов транспорта будут закрыты улицы Ленина (участок от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь), Тарская (от улицы Ленина до улицы Спартаковской), Ивана Алексеева (от улицы Певцова до Соборной площади), а также Банковский переулок (от улицы Певцова до Соборной площади).

Схема перекрытий. Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В местах проведения фестиваля с 22 часов 10 августа до 15 часов 13 августа будет запрещена парковка всех видов транспорта. Кроме того, изменения коснутся маршрутов общественного транспорта. При этом каких именно, не уточняется.

Омичам предлагают вариант объезда по улицам Интернациональной, Ленина, Гагарина и проспекту Карла Маркса.

Отметим, 12 августа в Омске пройдут мероприятия, посвященные открытию Аллеи олимпийских чемпионов, расположенной по улице Думской вблизи набережной Оми. Для их проведения будут перекрыты не только ряд упомянутых улиц, но и другие. Подробнее о перекрытиях 12 августа читайте по ссылке — здесь.

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