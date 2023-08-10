В Омске на ТЭЦ-4 построят новой резервуар для хранения мазута

Фото: www.irao-engineering.ru
На омской ТЭЦ-4, расположенной по улице Комбинатской в Советском округе, построят новый мазутный резервуар. Речь идет о вертикальном резервуаре РВС-1000 СП«ТЭЦ-4», предназначенного для хранения мазута, и его обвязке трубопроводами с подключением к существующей мазутной системе структурного подразделения ТЭЦ-4, входящего в АО «ТГК-11».
Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал соответствующее разрешение застройщику — АО «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»).
Отметим, разработкой проектной документации занималось Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы». Проект был утвержден Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
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