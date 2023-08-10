В Омске до утра сегодня объявили режим «черного неба» первой степени опасности

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске сегодня ночью вновь объявили режим «черного неба». Метеоусловия, способствующие рассеиванию примесей, сохранятся в областном центре до утра.

По информации Обь-Иртысшкого УГМС, на территории Омска с 00:00 до 11:00 часов 10 августа будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Напомним, режим НМУ был объявлен во вторник действовал в Омске до 11 часов среды, 9 августа. Кроме того, в ночь со вторника на среду передвижная эколаборатория зафиксировала семикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода на территории Советского округа.

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