Омичей предупредили о перебоях в телерадиовещании 10 и 11 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с плановыми профилактическими работами в Омской области, 10 и 11 августа возможны перебои в вещании нескольких телеканалов. Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Плановые профилактические работы, требующие отключения сети, ведутся с 7 августа, а закончатся 13. Однако речь о перебоях в вещании телеканалов идет о 10 и 11 августа, в первой половине дня.

Так, в Омске перебои могут возникнуть 10 и 11 августа на 12-м канале с 6:00 до 14:00, на телеканале Солнце с 7:00 до 14:00, а также на мультиплексах РТРС-1, РТРС-2, включающих в себя телеканалы: Первый, «Россия-1», «Россия 24», НТВ, «МАТЧ!», 5-й канал, «Карусель», «Россия К», ОТР, «ТВ Центр», «РенТВ», «Спас», «Пятница», «Звезда», ТНТ, «МИР», «МузТВ», СТС, «Домашний», ТВ-3.

В Полтавке неудобства, связанные с просмотром фильмов и передач, также могут наблюдаться 10 и 11 августа у мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 с 6:00 до 14:00. В Одесском районе трудности с трансляцией любимых телепередач могут возникнуть 10 августа на мультиплексах РТРС-1 и РТРС-2 с 6:00 до 12:00.

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