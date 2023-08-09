«Хотел подарить дочери»: омский таксист-рецидивист присвоил себе забытый пассажиром телефон и собирался подарить его своей дочери

Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Омска после поездки в такси остался без телефона. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе полиции.

В день пропажи мобильного 58-летний омич вызвал такси, стоя на остановке «Дом туриста». Прибывший на место автомобиль отвез его до улицы 25-й Северной. Казалось, все прошло нормально. Однако спустя время мужчина заметил пропажу телефона. В полицию он обратился только спустя 10 дней, так как проходил лечение в одной из городских больниц.

Тем не менее оперативникам удалось установить обстоятельства произошедшего. Как оказалось, омич оставил забыл телефон в автомобиле. Таксист не стал пытаться вернуть смартфон клиенту, а присвоил его себе.

Полицейские установили личность водителя такси и задержали его по месту жительства. Им оказался 52-летний ранее судимый мужчина. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что планировал подарить похищенный телефон своей дочери. Гаджет изъяли и вернули владельцу.

В отношении предприимчивого таксиста правоохранители завели уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

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