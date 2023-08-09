«Сидел неподвижно на лавочке»: в Омске росгвардейцы вернули домой к родным заблудившегося пенсионера

Фото: Росгвардия.
В Омске сотрудники Росгвардии вернули домой к близким потерявшегося 77-летнего пенсионера.
Во время патрулирования улиц города росгвардейцы заметили пожилого омича, сидевшего неподвижно на скамейке. Как выяснили правоохранители, мужчина не ориентируется в пространстве, а ранее его и вовсе объявили в розыск.
Пенсионера передали родственникам. Сейчас он находится дома.
Сын пожилого омича выразил благодарность сотрудникам Росгвардии за оказанную помощь в поисках отца.
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