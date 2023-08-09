«Росводоканал Омск» выпустил в Обь мальков нельмы

Более 537 тысяч мальков нельмы выпустили в реку сотрудники «Росводоканал Омск». Это традиционная акция предприятия по зарыблению Обь-Иртышского бассейна.

Восполнение водных биоресурсов – одно из направлений экологической политики предприятия. 6 июля в воды одной из самых длинных рек Азии выпустили молодь нельмы, традиционных обитателей крупных сибирских рек.

«Забор воды из реки отражается на фауне водоема. Чтобы поддерживать и повышать численность речных обитателей, мы провели зарыбление Обь-Иртышского бассейна, надеясь на рост популяции такой ценной породы рыбы», - рассказал Денис Хохлов, исполняющий обязанности генерального директора «Росводоканал Омск».

Вес выпускаемого малька всего лишь один грамм. Поставщиком молоди нельмы стал крупный рыбзавод ООО «Рыбхоз». А сам процесс выпуска проходил под контролем сотрудников Росрыболовства.