«Дышать или не дышать»: сегодня ночью в омских Нефтяниках концентрация сероводорода превысила норму в 7 раз

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня ночью в Омске передвижная эколаборатория зафиксировала семикратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода на территории Советского округа. Ранее жители Нефтяников массово обращались с жалобами на качество воздуха.

— С 23:40 08.08.2023 по 00:20 часов 09.08.2023 на улица Загородная, д. 12 зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 7,12 раза (0,057 мг/м3, ветер СВ 2 м/с); с 00:35 ч. по 00:55 ч. на Нефтяном переулке, д. 2 превышения ПДК по измеряемым показателям зафиксировано не было, — сообщили в пресс-службе минприроды Омской области.

Сероводород представляет собой бесцветный газ, его запах похож на тот, что исходит от тухлых яиц. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием этого вещества может стать причиной головокружения, головной боли, тошносты. Значительные концентрации могут привести и к более жутким последствия для человека — от судорог до летального исхода.

Напомним, сегодня в Омске до 11 часов утра действовал режим «черного неба». Иными словами, на территории города наблюдались неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

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