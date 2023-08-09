Омские коммунальщики помогают Стаханову в подготовке к отопительному сезону

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Омские коммунальщики помогают подшефному Стаханову в подготовке к грядущему отопительному сезону.

Специалисты МП «Тепловая компания» Виталий Лаас и Андрей Плехов совместно с коллегами из других предприятий жилищно-коммунального комплекса Омской области готовят Стаханов к зиме: ремонтируют тепловые сети, подключают модульные котельные (в этом сезоне будет запущено пять таких объектов), помогают налаживать быт пожилым и одиноким людям.

— Знаю, что наши парни относятся к своей работе ответственно. Обоих дома ждут семьи. На вопрос, почему вызвались поехать за 2,5 тысячи километров, говорят, что долго не раздумывали: понимают всю серьезность момента и искренне хотят помочь. Настоящая мужская позиция, которая заслуживает безусловного уважения. Желаю ребятам успешно закончить трудовую вахту и вернуться к своим родным, — написал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Напомним, Стаханов, расположенный на территории ЛНР, является подшефным городом Омской области с 2022 года.

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