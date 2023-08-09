Жители Амурского поселка попросили мэра Омска разобраться с общественным транспортом

Фото: дептранс Омска

Разобраться с общественным транспортом мэра Омска Сергея Шелеста попросили жители Амурского поселка. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

- Получил в социальных сетях обращение от жителей ЖК «Новый Амур» с просьбой проинспектировать работу общественного транспорта. В сообщении говорится об увеличении времени доезда до центра города, - написал Шелест.

Мэр подчеркнул, что 10 августа с 7 до 9 утра на конечной остановке будет работать контрольная группа дептранса. Специалисты оценят время отправления и интервалы движения, а также наполняемость автобусов.

- При подтверждении фактов, изложенных в обращении омичей, будем принимать соответствующие меры, - написал градоначальник.

Также омичи просят мэра проверить работу муниципального маршрута № 32 «Железнодорожный вокзал - улица Бархатовой». После изменения схемы движения автобуса №79, теперь на вокзал едет лишь 32-ой. Но его интервал движения оставляет желать лучшего.

Например, в выходные дни на остановках можно по часу ожидать этот автобус.

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