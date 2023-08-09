Увидеть разлом земли и побывать в новой русской деревне: куда отправиться с тревел-гидом от Tele2

Фото: Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, создал тревел-гид с интересными местами России. В него попали десять локаций Омской области. Оператор собрал готовые идеи для путешествий и сопроводил сервис подсказками, которые помогут сэкономить. На всех маршрутах Tele2 обеспечила отличное покрытие и хороший мобильный интернет, чтобы даже в отдаленных точках путешественники могли оставаться на связи с близкими.

Tele2 проанализировала поездки клиентов на основе big data и выявила растущий интерес к внутреннему туризму. В этом году с января по июнь количество путешествующих россиян увеличилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Tele2 определила: основная цель туристов – посещение интересных достопримечательностей и получение нового культурного опыта.

Фото: Tele2.

Поддерживая внутренний туризм, Tele2 запустила тревел-гид для тех, кто все видел и кого сложно удивить. Оператор подготовил подборку необычных и красивых мест в более чем 40 регионах страны. В проект включены самые разные достопримечательности России, среди которых памятник природы «Берег Драверта» и новая русская деревня Азъ Градъ в Омской области, Шалоболинская писаница и природный парк Ергаки в Красноярском крае, «уральский Марс» и «ульяновская Швейцария», эстонский хутор и парк «Руян-на-Оби» в Томской области.

Кроме того, Tele2 предлагает неординарные развлечения и специальные маршруты для путешественников: подъем по самой длинной лестнице России в Красноярском крае, вейкбординг на Иртыше в Омске, дог-трекинг в Шерегеше, поездка на старинном паровозе вдоль Байкала, парусные гонки на Селигере, путешествие на велосипеде по Куршской косе.

Изучить интересные места и выбрать направление для своего путешествия можно на сайте или с помощью телеграм-бота. Чтобы искатели приключений могли делиться своими впечатлениями с друзьями и близкими в режиме реального времени, во всех местах оператор обеспечил стабильную голосовую связь и быстрый интернет.

Фото: Tele2.

Для своих клиентов Tele2 подготовила специальные предложения – скидки на экскурсии, туры, аренду снаряжения, бронирование отелей и мастер-классы. Например, в Омской области можно получить скидку 10% на базе отдыха и рыбалки «Клевое озеро», а также скидку 10% – на заправку автомобиля при использовании приложения «Турбо».

*Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения, а также сроки и условия предоставления скидок уточняйте на сайте оператора.

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