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НовостиОбщество9 августа 2023 3:38

Мэр Омска Шелести глава региона Хоценко встретились с семьей участника СВО в Октябрьском округе

Станислав Богопольский был удостоен медали «За отвагу»
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

С семьей участника СВО в Октябрьском округе встретились мэр Омска Сергей Шелести глава региона Виталий Хоценко.

В дом к рядовому Станиславу Богопольскому руководители заглянули накануне. Сам глава семьи за смекалку и находчивость в боевой обстановке был удостоен медали «За отвагу».

За чашкой чая обсудили, как живут после завершения военной службы по контракту из-за полученного ранения живет боец и его семья - супруга Анна и сын Артём

Сам герой родом из Кемеровской области. В Омске до начала СВО работал в акционерном обществе «Кордиант-Восток» в должности – сборщик покрышек 5 разряда.

С началом специальной военной операции был направлен на территорию Луганской народной республики, затем в Черниговскую область.

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