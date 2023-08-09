Шесть участков дорог дополнительно отремонтируют в Омской области в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2023 году в Омской области дополнительно отремонтируют шесть участков дорог. Об этом сообщает региональное правительство.
На восстановление нескольких крупных участков в регионе было направлено 1,6 млрд рублей.
- Ускоренными темпами ведутся работы на дорогах Сыропятское — Кормиловка — Калачинск (участок 66–80 км), Называевск — Исилькуль, (участок 22–35 км), Крутинка — Называевск (участок 12–25 км), Тобольск — Тара — Томск (участок Усть-Ишим, 133–153 км), Омск — Муромцево — Седельниково (участок 171 — 171,6 км) и Омск — Одесское — граница Республики Казахстан (участок 71–79 км), - сообщается в правительстве.
Всего в этом году в регионе в рамках нацпроекта отремонтируют около 193 километров дорожного полотна.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru