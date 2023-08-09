Шесть участков дорог дополнительно отремонтируют в Омской области в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Омской области дополнительно отремонтируют шесть участков дорог. Об этом сообщает региональное правительство.

На восстановление нескольких крупных участков в регионе было направлено 1,6 млрд рублей.

- Ускоренными темпами ведутся работы на дорогах Сыропятское — Кормиловка — Калачинск (участок 66–80 км), Называевск — Исилькуль, (участок 22–35 км), Крутинка — Называевск (участок 12–25 км), Тобольск — Тара — Томск (участок Усть-Ишим, 133–153 км), Омск — Муромцево — Седельниково (участок 171 — 171,6 км) и Омск — Одесское — граница Республики Казахстан (участок 71–79 км), - сообщается в правительстве.

Всего в этом году в регионе в рамках нацпроекта отремонтируют около 193 километров дорожного полотна.

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