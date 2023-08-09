Мощная жара может прийти в Омскую область на следующей неделе

Фото: Артем КИЛЬКИН
На следующей неделе в Омскую область может прийти мощная жара. Об этом сообщает РИА «СуперОмск» со ссылкой на сервис «Вентускай».
По данным издания, 16 августа 2023 года в Омске прогнозируется +30 градусов. В течение текущей недели в регионе будет прохладно +12...+14 градусов.
Однако омские синоптики из Обь-Иртышского управления сообщают, что дневные температуры до пятницы продержатся на уровне +21...+29 градусов. Ночью возможно похолодает до +8 градусов. Уже с четверга ожидаются дожди.
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