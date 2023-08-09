Пожар из-за электрощитка произошел в омском баре-ресторане «Розы Морозы»

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск»

В омском баре-ресторане «Розы Морозы» произошел пожар из-за электрощитка. Фотографиями делятся пользователи соцсетей.

По информации МЧС, дымом была охвачена площадь в 40 квадратных метров. До приезда пожарных из здания самостоятельно выбрались 35 человек. Никто не пострадал.

- На месте тушения пожара работали 7 единиц техники и более трех десятков спасателей. В 19.41 открытое горение было ликвидировано, - уточнили в ведомстве.

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