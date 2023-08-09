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НовостиОбщество9 августа 2023 1:56

Омская область получит дополнительно 300 млн рублей на новые автобусы

Общая сумма, отложенная на транспорта в 2023 году, составит миллиард рублей
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: дептранс Омска

Фото: дептранс Омска

На новые автобусы дополнительно 300 млн рублей получит Омская область. Об этом сообщил первый зампред Госдумы Александр Жуков.

Соответствующее решение принял президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

– Одобрено предложение о выделении специальных казначейских кредитов в размере 300 млн рублей на обновление пассажирского транспорта общего пользования. Таким образом, на эти цели Омской области в 2023 году выделен 1 млрд рублей, – пояснил политик.

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