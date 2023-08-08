Заброшенный омский стадион «Сатурн» готовы сдать под застройку спортсооружения

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омская администрация сообщила о готовности сдать под застройку в аренду земельный участок старого стадиона «Сатурн». Самое главное условие - здесь можно будет построить только спортивное сооружение, например, стадион или спорткомплекс. Стадионом никто не пользуется еще с 1990-х годов.

Условия возможного договора такие: земля площадью 7401 квадратный метр предлагается в аренду на 7 лет и 4 месяца. Стартовая цена лота – 644,3 тысячи рублей в качестве ежегодной арендной платы, шаг повышения – 19,5 тысячи рублей. Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 23 августа. Аукцион запланирован на 28 августа.

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