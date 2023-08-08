Правительство России выделит 670 миллионов рублей на расселение омичей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В своем телеграм-канале министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко сообщил, что российское правительство направит в регион 670 миллионов рублей на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Деньги поступят в 2024 году, а в текущем по программе на эти цели направлено около 2 миллиардов рублей.

– Выделенные федеральные средства позволят расселить 442 человека и сократить на 8 тысяч квадратных метров объем непригодного жилья на территории Омского региона, – опубликовал цифры министр Шнипко.

Согласно последним условиям программы, расселенцы могут выбрать новое жилье или получить сопоставимую выкупную стоимость. С 2019 года по программе расселено более 2 170 омичей.

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