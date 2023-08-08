Зампред Госдумы Жуков сообщил о 300 млн рублей, которые Омску дадут на автобусы

Фото: сайт ЕР.

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Омской области Александр Жуков сообщил о том, что региону дополнительно будут предоставлены 300 миллионов рублей. Решение принял президиум правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

- Одобрено предложение о выделении специальных казначейских кредитов в размере 300 млн рублей на обновление пассажирского транспорта общего пользования. Таким образом, на эти цели Омской области в 2023 году выделен 1 млрд рублей, - рассказал Жуков.

Напомним, что ранее глава Омской области Виталий Хоценко сообщал о выделении региону 700 млн рублей на приобретение нового общественного транспорта. За счет этих средств планируется обновить подвижной состав АО «Омскоблавтотранс», на долю которого сейчас приходится более 30% маршрутов региона. Всего приобретут 120 автобусов большого, среднего и малого класса для обеспечения транспортной доступности населения в Омском, Колосовском, Усть-Ишимском, Знаменском, Шербакульском, Горьковском, Нововаршавском, Исилькульском, Кормиловском, Большереченском, Тарском, Тевризском районах Омской области.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru