Геодезисту - 100 тысяч: В Омске названы самые оплачиваемые профессии августа

Фото: Даниил ОПАРИН

Сервис поиска работы SuperJob проанализировал рынок труда в Омске и перечислил самые высоко оплачиваемые вакансии. Упомянутые зарплаты готовы платить в начале августа. Так, наибольшую зарплату - 110 тысяч рублей - готовы предложить геодезисту-камеральщику.

На 10 тысяч меньше заплатят водителю с категорией «Е» в сети магазинов. На зарплату 80 тысяч рублей возьмут инженера производственно-технического отдела.

74 тысячи заплатят сотруднику в банке, который займется привлечением корпоративных клиентов. От 70 тысяч рублей обещают платить автослесарю по ремонту грузовой техники.

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